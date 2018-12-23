На территории Армении 23 декабря, 24 декабря ночью и 25 декабря ожидается погода без осадков. Днем 24 декабря, 26 декабря во второй половине дня и ночью и 27-28 декабря в большинстве районов, а 28 декабря днем в Сюнике и Арцахе ожидаются осадки, туман, в горных и предгорных районах – снег.

Ветер северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Днем 24-26 декабря похолодает на 4-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 23 декабря, 24 декабря ночью и 25 декабря ожидается погода без осадков. Днем 24 декабря, 26 декабря во второй половине дня и ночью и 27-28 декабря ожидаются осадки, в высотных районах – мокрый снег. В утренние часы в низинных районах – туман.

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