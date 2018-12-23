Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Похолодает на 4-5 градусов


На территории  Армении   23 декабря, 24  декабря  ночью и  25  декабря ожидается погода без осадков. Днем  24  декабря, 26  декабря во второй  половине дня и ночью и  27-28  декабря в  большинстве  районов, а 28  декабря днем  в Сюнике  и Арцахе ожидаются  осадки, туман, в горных и предгорных районах – снег.   

Ветер  северо-западный, скорость 5-10  м/с.

Днем  24-26  декабря  похолодает на   4-5  градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 23 декабря, 24  декабря  ночью и  25  декабря ожидается погода без осадков. Днем  24  декабря, 26  декабря во второй  половине дня и ночью и  27-28  декабря ожидаются  осадки, в  высотных районах – мокрый  снег. В утренние  часы  в  низинных районах – туман.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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