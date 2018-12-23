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По словам мэра Гюмри, его работа с  депутатами-гюмрийцами в составе  НС предыдущего созыва не  сложилась


Мэр Гюмри уверяет, что может подать в отставку только по требованию общественности. Как передает Арменпресс, в  ходе  встречи с журналистами Самвел Баласанян  прокомментировал муссируемые  слухи о его отставке, отметив, что он человек чести, отставка по требованию общественности не  исключается, но на данный момент такого требования  нет.

«У  людей  большой  аппетит, хочется быть мэром, вот и пишут по всем сайтам. Полгода назад меня  спросили, и я четко ответил: если есть политическая  необходимость, я  сию же  секунду  подам в  отставку, я  за свой  стул не держусь. Я  человек  чести. У  меня  еще много дел. Сегодня  желающих «помэрить» много развелось, не надо обращать внимания. В  новом руководстве  собрались люди адекватные, прекрасно работают вместе. Будет общественное  требование, подам в  отставку и скажу – благодарю, продолжайте  работать», - сказал Баласанян.

Как признался Баласанян, его работа с  депутатами-гюмрийцами в составе  НС предыдущего созыва не  сложилась.

«Просто не  смог с ними наладить работу, они с  нами не  хотели работать. Теперь посмотрим, кто станет депутатом, будем работать с  ними, решать проблемы  Гюмри», - сказал он.

 

Арменуи Мхоян




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