По словам мэра Гюмри, его работа с  депутатами-гюмрийцами в составе  НС предыдущего созыва не  сложилась

Мэр Гюмри уверяет, что может подать в отставку только по требованию общественности. Как передает Арменпресс, в ходе встречи с журналистами Самвел Баласанян прокомментировал муссируемые слухи о его отставке, отметив, что он человек чести, отставка по требованию общественности не исключается, но на данный момент такого требования нет.

«У людей большой аппетит, хочется быть мэром, вот и пишут по всем сайтам. Полгода назад меня спросили, и я четко ответил: если есть политическая необходимость, я сию же секунду подам в отставку, я за свой стул не держусь. Я человек чести. У меня еще много дел. Сегодня желающих «помэрить» много развелось, не надо обращать внимания. В новом руководстве собрались люди адекватные, прекрасно работают вместе. Будет общественное требование, подам в отставку и скажу – благодарю, продолжайте работать», - сказал Баласанян.

Как признался Баласанян, его работа с депутатами-гюмрийцами в составе НС предыдущего созыва не сложилась.

«Просто не смог с ними наладить работу, они с нами не хотели работать. Теперь посмотрим, кто станет депутатом, будем работать с ними, решать проблемы Гюмри», - сказал он.

Арменуи Мхоян