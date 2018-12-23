По инициативе  Анны Акопян 800 детей приняли участие  в новогоднем празднике  

По инициативе супруги и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна, председателя Совета попечителей благотворительного фонда «Мой шаг» Анны Акопян, 800 детей из социально необеспеченных семей, детей с инвалидностью, больных диабетом, внуков участников Арцахской войны, погибших и пропавших без вести, погибших в ходе Апрельской войны, сирийских армян и воспитанников специального детдома в Харберде 22 декабря посетили Национальный академический театр им. Сундукяна, где посмотрели спектакль «Ледяное сердце».

Как передает Арменпресс, после спектакля, в рамках новогоднего мероприятия, дети разошлись по разным развлекательным местам столицы, где с накрытыми столами (с бесплатной или частично оплаченной едой) их встретили и доставили радость организации Rossia mall, Rio mall, Yerevan mall, «Нептун», «Ташир пицца», Cityzen, «Маленький Эйнштейн».

«Благодарим всех за доставленное детям веселье», - отметили в офисе Анны Акопян.