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По инициативе  Анны Акопян 800 детей приняли участие  в новогоднем празднике  


По инициативе  супруги и.о. премьер-министра РА  Никола Пашиняна, председателя Совета  попечителей  благотворительного фонда «Мой шаг» Анны Акопян, 800 детей  из социально необеспеченных семей, детей с инвалидностью, больных диабетом, внуков участников Арцахской  войны, погибших и пропавших без вести, погибших в  ходе Апрельской  войны, сирийских армян и воспитанников специального детдома  в  Харберде  22 декабря посетили Национальный академический  театр им. Сундукяна, где посмотрели спектакль «Ледяное  сердце». 

Как  передает Арменпресс, после  спектакля, в рамках   новогоднего мероприятия, дети  разошлись по разным развлекательным местам столицы, где с накрытыми столами (с бесплатной или частично оплаченной едой)   их встретили и  доставили радость  организации   Rossia mall, Rio mall,  Yerevan mall,  «Нептун», «Ташир пицца»,  Cityzen, «Маленький  Эйнштейн».

«Благодарим всех за доставленное  детям веселье», - отметили в  офисе  Анны Акопян.




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