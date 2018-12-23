Премии им. Виктора Амбарцумяна за 2018г. удостоена научная группа Хойвеля, Тутукова и Юнгельсона  

Решением Международной комиссии по присуждению премии им. Виктора Амбарцумяна в 2018г. премии удостоены научная группа Хойвеля (Еdward van den Heuvel, Амстердамский университет), Александра Тутукова (Россия, АН, Институт Астрономии – ИНАСАН) и Льва Юнгельсона (Россия, АН, Институт Астрономии – ИНАСАН).

Как сообщили Арменпресс в Международной комиссии по присуждению премии им. Виктора Амбарцумяна, группа была выдвинута Амстердамским университетом (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, University of Amsterdam) и ИНАСАН за исследования в области скоплений вторичных звезд и формирования источников гравитационных волн.

В сообщении, в частности, говорится: «Международная научная премия имени Виктора Амбарцумяна является одной из важнейших наград в астрономии и астрофизики и в смежных с ними областях физики и математики. Премия вручается выдающимся учёным любой национальности, имеющим значительный вклад в области астрофизики и в тех смежных областях физики и математики, которые связаны с научной деятельностью академика Виктора Амбарцумяна. Премия основана 16 апреля 2009 года.

Она вручается с 2010г. – раз в 2 года. В 2010-2016гг. она выдавалось правительством РА в размере 500,000 долларов. С 2018г. она составляет 300,000 долларов. Лауреатам премии вручается денежное вознаграждение, диплом лауреата, почетный знак (медаль) и удостоверения к нему, 200,000 долларов и 100,000 долларов, которые выдаются в течение 2 лет после получения премии и используются для развития астрофизики и сопутствующих разделов физики и математики в Армении. Премия не присуждается лауреатам повторно.

50,000 долларов выделяются на проведение исследований и организацию конкурса, 25,000 долларов – на финансирование загранкомандировок ученых РА и др.

Членами Международной комиссии являются 9 выдающихся ученых: Радик Мартиросян (председатель) — президент Национальной академии наук Республики Армения, академик НАН РА, доктор физико-математических наук

(Армения), Ерванд Терзян — профессор Корнеллского университета, доктор философии по астрономии (США), Норио Каифу — президент Международного астрономического союза, доктор наук (Япония), Мишель Майор — почётный профессор Университета Женевы, доктор философии по астрономии ( Швейцария), Брайан Шмидт — ректор Австралийского национального университета, лауреат Нобелевской премии по физике 2011 года, доктор философии по астрономии (Австралия), Анатолий Черепащук — директор Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, академик РАН, доктор физико-математических наук, Ваге Петросян — профессор Стэнфордского университета (США), Катрин Кесарски — президент Международного астрономического союза (2006—2009), доктор философии по астрономии (Франция) и Джозеф Силк — член Лондонского королевского общества, профессор Оксфордского университета, доктор философии по астрономии (Великобритания).

Прежние лауреаты премии:

2010 – Мишель Майор — почётный профессор Университета Женевы, доктор философии по астрономии (Швейцария), Гарик Исраелян (Институт астрофизики Канарских островов, Испания) и Нану Сантуш (Центр астрофизик и университета Порту, Португалия) – за важный вклад в изучении связи между планетными системами и окружающими их звёздами.

2012 – Яан Эйнасто (Обсерватория Тарту, Эстония) – за фундаментальный вклад в деле открытия тёмной материи и космической сети, Игорь Новиков (Институт физики им. Лебедева, Россия) - за новаторскую формулировку о том, как подтвердить экспериментально, что Вселенная образовалась как горячая Вселенная, и за предложение метода определения массы квазаров.

2014 – Феликс Агаронян (Ирландия и Германия) - за выдающийся вклад в области астрофизики высоких энергий и физики космических ускорителей, и за ведущую роль в развитии стереосистемы черенковских телескопов, Игорь Караченцев (Россия) и Брент Тали (США) - за фундаментальный вклад в космологии локальной Вселенной.

2016 – премия не вручалась.

Официальная церемония вручения премиии состоится в 2019 году. День и остальные условия будут сообщены до 15 января».