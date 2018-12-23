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Премии им. Виктора Амбарцумяна за 2018г. удостоена научная группа Хойвеля, Тутукова и Юнгельсона  


Решением Международной комиссии по присуждению  премии им. Виктора Амбарцумяна в 2018г.  премии удостоены научная группа Хойвеля (Еdward van den Heuvel, Амстердамский  университет), Александра Тутукова (Россия, АН, Институт Астрономии – ИНАСАН)  и Льва  Юнгельсона (Россия, АН, Институт Астрономии – ИНАСАН).

Как  сообщили Арменпресс в Международной комиссии по присуждению  премии им. Виктора Амбарцумяна, группа  была выдвинута Амстердамским  университетом  (Anton Pannekoek Institute for Astronomy, University of Amsterdam) и ИНАСАН за исследования в  области скоплений вторичных звезд и формирования источников  гравитационных волн.

В сообщении, в  частности, говорится: «Международная научная премия имени Виктора Амбарцумяна является одной из важнейших наград в астрономии и астрофизики и в смежных с ними областях физики и математики. Премия вручается выдающимся учёным любой национальности, имеющим значительный вклад в области астрофизики и в тех смежных областях физики и математики, которые связаны с научной деятельностью академика Виктора Амбарцумяна. Премия основана 16 апреля 2009 года.

Она вручается с 2010г. – раз в  2 года.   В 2010-2016гг. она  выдавалось правительством РА в размере 500,000 долларов. С 2018г. она составляет 300,000 долларов. Лауреатам премии вручается денежное вознаграждение, диплом лауреата, почетный знак (медаль) и удостоверения к нему, 200,000 долларов и 100,000 долларов, которые выдаются в течение  2  лет после  получения  премии и используются  для  развития  астрофизики и сопутствующих разделов  физики и математики в  Армении.    Премия не присуждается лауреатам повторно.

50,000 долларов выделяются на  проведение  исследований  и организацию конкурса, 25,000 долларов – на финансирование загранкомандировок   ученых РА и др. 

Членами Международной комиссии являются 9 выдающихся ученых: Радик   Мартиросян (председатель) — президент Национальной академии наук Республики Армения, академик НАН РА, доктор физико-математических наук
(Армения), Ерванд Терзян — профессор Корнеллского университета, доктор философии по астрономии (США),  Норио Каифу — президент Международного астрономического союза, доктор наук (Япония), Мишель Майор — почётный профессор Университета Женевы, доктор философии по астрономии ( Швейцария), Брайан Шмидт — ректор Австралийского национального университета, лауреат Нобелевской премии по физике 2011 года, доктор философии по астрономии (Австралия), Анатолий  Черепащук — директор Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, академик РАН, доктор физико-математических наук, Ваге Петросян — профессор Стэнфордского университета (США), Катрин Кесарски — президент Международного астрономического союза (2006—2009), доктор философии по астрономии (Франция) и Джозеф Силк — член Лондонского королевского общества, профессор Оксфордского университета, доктор философии по астрономии (Великобритания).

Прежние  лауреаты  премии:

2010 – Мишель Майор — почётный профессор Университета Женевы, доктор философии по астрономии (Швейцария), Гарик  Исраелян (Институт астрофизики Канарских островов, Испания) и Нану  Сантуш (Центр астрофизик и университета Порту, Португалия) – за   важный вклад в изучении связи между планетными системами и окружающими их звёздами.

2012 –  Яан Эйнасто (Обсерватория  Тарту, Эстония) – за   фундаментальный вклад в деле открытия тёмной материи и космической сети, Игорь Новиков (Институт физики им. Лебедева, Россия) - за   новаторскую формулировку о том, как подтвердить экспериментально, что Вселенная образовалась как горячая Вселенная, и за предложение метода определения массы квазаров.

2014 – Феликс Агаронян (Ирландия  и Германия)  - за выдающийся вклад в области астрофизики высоких энергий и физики космических ускорителей, и за ведущую роль в развитии стереосистемы черенковских телескопов, Игорь Караченцев (Россия) и Брент Тали (США) - за   фундаментальный вклад в космологии локальной Вселенной.

2016 –   премия  не  вручалась.

Официальная  церемония  вручения премиии состоится  в  2019 году. День и остальные условия  будут сообщены до 15 января».




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