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На  автодорогах Котайка, Севана и Артика туман, дорога  Степанцминда-Ларс открыта


По данным на 10:00 часов 23  декабря, на автодорогах Котайка, Севана и Артика туман, видимость – 50-60 метров. Перевал Варденяц проходим для  всех видов  транспорта. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, все дороги  республиканского и межгосударственного значения открыты.

Согласно информации, полученной Министерством транспорта, связи и IT-сферы  РА из департамента дорог ЧС МВД Грузии, по данным на 10:30 часов 23  декабря,  дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА напоминает, что  полную  информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения  можно получить по э/адресам www.mtcit.am,  www.ard.am   или  по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.

 




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