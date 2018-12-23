На  автодорогах Котайка, Севана и Артика туман, дорога  Степанцминда-Ларс открыта

По данным на 10:00 часов 23 декабря, на автодорогах Котайка, Севана и Артика туман, видимость – 50-60 метров. Перевал Варденяц проходим для всех видов транспорта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.

Согласно информации, полученной Министерством транспорта, связи и IT-сферы РА из департамента дорог ЧС МВД Грузии, по данным на 10:30 часов 23 декабря, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА напоминает, что полную информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.