«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В новоизбранном парламенте у блока «Мой шаг» будет 88 мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Просвещенная Армения» - 18
Арарат Мирзоян станет спикером, а Ален Симонян и Лена Назарян - вице-спикерами НС Армении
Фракция «Светлая Армения» выдвинет на пост зампредседателя НС Армении кандидатуру Манэ Тандилян
МИД Армении прокомментировало заявление Эльмара Мамедъярова о достижении взаимопонимания с Зограбом Мнацаканяном
В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта нет ничего нового: Никол Пашинян
Экономическая активность в Армении выросла на 5,7%
Ориентиром правительства должно быть принятие решений, направленных на улучшение качества жизни граждан: Никол Пашинян
Армения наш стратегический партнер в регионе и в мире — Путин об отношениях РА- РФ
The Economist признал Армению страной года
«Арменпресс» отмечает свое 100-летие
Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 100-летия ИА “Арменпресс”
Генеральный директор информагентствa ТАСС поздравил информационное агентство «Арменпресс»
Состоялась церемония гашения марки, посвященной 100-летию ИА Арменпресс, указом Президента Арцаха ИА Арменпресс награждено Медалью Благодарности
В присутствии Никола Пашиняна зажжены огни главной новогодней елки Армении
С 1 января 2019 года начнет функционировать электронная платформа осведомления о коррупции
Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года»
В результате трудных переговоров удалось пригласить в Армению легенду футбола: Артур Ванецян