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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

В  новоизбранном парламенте  у  блока «Мой шаг» будет 88 мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у  партии «Просвещенная Армения» - 18

 

 

Арарат Мирзоян станет спикером, а Ален Симонян и Лена Назарян - вице-спикерами НС Армении

 

 

Фракция «Светлая Армения» выдвинет на пост зампредседателя НС Армении кандидатуру Манэ Тандилян

 

 

МИД Армении прокомментировало заявление Эльмара Мамедъярова о достижении взаимопонимания с Зограбом Мнацаканяном

 

 

В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта нет ничего нового: Никол Пашинян

 

 

Экономическая активность в Армении выросла на 5,7%

 

 

Ориентиром правительства должно быть принятие решений, направленных на улучшение качества жизни граждан: Никол Пашинян

 

 

Армения наш стратегический партнер в регионе и в мире — Путин об отношениях РА- РФ

 

 

The Economist признал Армению страной года

 

 

«Арменпресс» отмечает свое 100-летие

 

 

Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 100-летия ИА “Арменпресс”

 

 

Генеральный директор информагентствa ТАСС поздравил информационное агентство «Арменпресс»

 

 

Состоялась церемония гашения марки, посвященной 100-летию ИА Арменпресс, указом Президента Арцаха ИА Арменпресс награждено Медалью Благодарности

 

 

В присутствии Никола Пашиняна зажжены огни главной новогодней елки Армении

 

 

С 1 января 2019 года начнет функционировать электронная платформа осведомления о коррупции

 

 

Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года»

 

 

В результате трудных переговоров удалось пригласить в Армению легенду футбола: Артур Ванецян




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