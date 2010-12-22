Анонс мероприятий на 24 декабря
17:38, Декабрь 22, 2018
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- 13:36 По словам мэра Гюмри, его работа с депутатами-гюмрийцами в составе НС предыдущего созыва не сложилась
- 12:19 По инициативе Анны Акопян 800 детей приняли участие в новогоднем празднике
- 12:04 Премии им. Виктора Амбарцумяна за 2018г. удостоена научная группа Хойвеля, Тутукова и Юнгельсона
- 11:00 На автодорогах Котайка, Севана и Артика туман, дорога Степанцминда-Ларс открыта
- 00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 22.12-17:38 Анонс мероприятий на 24 декабря
- 22.12-17:34 Анонс мероприятий на 23 декабря
- 22.12-16:54 Бако Саакян и Артур Ванецян обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере безопасности
- 22.12-16:12 Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном — Никол Пашинян
- 22.12-16:09 Никол Пашинян в Ванадзоре принял участие в открытии завода по производству композитных газовых баллонов
- 22.12-16:04 Посол России в Армении считает создание ЕАЭС историческим событием
- 22.12-15:57 Протестующие против решения об освобождении Манвела Григоряна под залог разблокируют дорогу Ереван-Эчмиадзин в 16։30 часов
- 22.12-15:43 Глава ССС ушел в отпуск
- 22.12-15:37 После вступления в ЕАЭС отношения РА-РФ стали крепче — экономист
- 22.12-14:56 Мхитарян пропустит матч Arsenal-Bernli из-за травмы
- 22.12-14:45 Пашинян отказался комментировать перепалку между партиями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения»
- 22.12-14:41 Есть много вопросов вокруг Апрельской войны, которые беспокоят Никола Пашиняна
- 22.12-14:20 Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог
- 22.12-13:56 Никол Пашинян считает содержание ОДКБ более важным, чем вопрос генсека организации
- 22.12-13:43 Пашинян надеется на успешный исход переговоров с РФ о цене на поставляемый в Армению газ
- 22.12-13:31 Для Никола Пашиняна стало неожиданностью решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог
- 22.12-13:17 Защита Роберта Кочаряна подготовила материалы для обращения в ЕСПЧ
- 22.12-13:09 Объединение птицеводов опровергает слухи о дефиците пищевых яиц в Армении
- 22.12-12:42 Протестующие против освобождения Манвела Григоряна продолжают блокировать дорогу Ереван-Эчмиадзин
- 22.12-12:16 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 200 раз
- 22.12-11:40 Акоп Серопян положительно оценивает участие тренеров в голосовании за лучших спортсменов года
- 22.12-11:23 В Эчмиадзине протесты против освобождения Манвела Григоряна под залог
- 22.12-11:01 Гарегин Баграмян поздравил энергетиков с профессиональным праздником
- 22.12-10:50 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 22.12-10:46 На автодорогах Аштарака – густой туман, видимость – 15 метров
- 22.12-10:43 Европейские индексы - 21-12-18
- 22.12-10:42 Американские индексы снизились - 21-12-18
- 22.12-10:40 Цены на цветные металлы - 21-12-18
- 22.12-10:38 Цены на драгоценные металлы не изменились - 21-12-18
- 22.12-10:36 Цены на нефть - 21-12-18
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