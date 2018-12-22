Бако Саакян и Артур Ванецян обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере безопасности

22 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял директора Службы национальной безопасности Республики Армения Артура Ванецяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие директор СНБ Республики Арцах Самвел Шахраманян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере безопасности.