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Бако Саакян и Артур Ванецян обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере безопасности


22 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял директора Службы национальной безопасности Республики Армения Артура Ванецяна.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие директор СНБ Республики Арцах Самвел Шахраманян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере безопасности.

 




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