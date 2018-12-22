Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном — Никол Пашинян

Армения заинтересована в углублении политических и экономических отношений с Ираном.

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами в Ванадзоре и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

«Мы весьма заинтересованы, чтобы инвестиции из Ирана поступали в Армению, чтобы увеличился поток туристов. И вообще, мы намерены углубить политические и экономические отношения с Ираном. Для этого есть все предпосылки. Мы настроены конструктивно и надеемся, что благодаря нашим взаимным визитам на высоком уровне этот высокий фон сохранится», - сказал Пашинян.