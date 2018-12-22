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Армения заинтересована в углублении отношений с Ираном — Никол Пашинян


Армения  заинтересована в  углублении политических и экономических  отношений  с Ираном.

Как  передает Арменпресс, так  сказал в  беседе с журналистами в  Ванадзоре  и.о. премьер-министра РА  Никол Пашинян.

«Мы весьма  заинтересованы, чтобы  инвестиции из Ирана поступали в  Армению,  чтобы  увеличился поток  туристов. И вообще, мы  намерены  углубить политические и экономические  отношения  с Ираном. Для  этого есть все  предпосылки. Мы  настроены  конструктивно и надеемся, что благодаря  нашим взаимным визитам  на  высоком уровне этот высокий  фон сохранится», - сказал Пашинян.

 

 

 




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