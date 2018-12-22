Никол Пашинян в Ванадзоре принял участие в открытии завода по производству композитных газовых баллонов

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня в Ванадзоре принял участие в открытии завода по производству композитных газовых баллонов, построенного иранской компанией “Rad Sane Vashamir Group”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, Никол Пашинян прошелся по заводу, ознакомился с производственным процессом, производственными мощностями завода, его продукцией и технологиями. Сооснователи ООО “Rad Sane Vashamir Group” Хоссейн Ягубпур и Араик Асрян отметили, что объем реальных инвестиций на сегодняшний день составил более 6 миллионов долларов, а общий объем инвестиций превысит 21 миллион долларов.

По их словам, эта технология производства баллонов является лучшей в мире, а выпускаемая продукция пользуются большим спросом благодаря своей надежности, безопасности, доступности, легкости и прочности. Аналогичные заводы есть в Германии и США. Было отмечено, что после запуска завода суточная производительность составит 200 баллонов, а в 2019 году, благодаря новому оборудованию, пропускная способность увеличится до 1000 баллонов. По окончании проекта количество рабочих мест достигнет 120. Планируется на начальном этапе продукцию реализовать в Армении в малом количестве, а остальную продукцию - в России, Индии, Казахстане, Саудовской Аравии и других странах.

Руководство компании также представило исполняющему обязанности премьер-министра программы развития: проект по производству углеродного волокна в Ванадзоре, объем инвестиций которого составляет 60-80 миллионов евро, и проект по сборке легковых автомобилей в Армении в рамках сотрудничества с иранским автомобильным концерном “SAIPA Group”. В этом контексте Николу Пашиняну был предствлен собранный в Армении импортированными из Ирана запчастями автомобиль.

Исполняющий обязанности премьер-министра приветствовал программы расширения компании и отметил, что правительство готово своими механизмами поддерживать реализацию инвестиционных инициатив.