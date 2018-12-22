Посол России в Армении считает создание ЕАЭС историческим событием

Посол России в Армении Сергей Копыркин считает создание ЕАЭС историческим событием.

Как передает Арменпресс, об этом сказал посол РФ Сергей Копыркин в ходе 5-го ежегодного заседания Евразийского экспертного клуба.

«Это стало историческим событием для стран, которые пошли по пути евразийской интеграции, для всего евразийского пространства. И это обстоятельство принимают все больше и больше людей, причем не только специалисты. ЕАЭС уже доказал свое полноценное становление в ходе декабрьского заседания, на котором обсуждались вопросы сотрудничества на 2019г.», - сказал он.

Посол отметил также, что страны ЕАЭС положительно отнеслись и к Армении, так что у нашей страны есть все возможности для продолжения интеграционного сотрудничества с членами союза.