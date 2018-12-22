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Посол России в Армении считает создание ЕАЭС историческим событием


Посол России в  Армении Сергей  Копыркин  считает создание  ЕАЭС историческим событием.

Как  передает Арменпресс, об этом  сказал посол РФ  Сергей  Копыркин   в ходе  5-го ежегодного заседания  Евразийского экспертного клуба.

«Это стало историческим событием для  стран, которые пошли по пути евразийской  интеграции, для  всего евразийского пространства. И это обстоятельство принимают все  больше и больше  людей, причем не  только специалисты. ЕАЭС  уже  доказал свое  полноценное  становление в ходе  декабрьского заседания, на котором обсуждались вопросы  сотрудничества  на  2019г.», - сказал он.  

Посол отметил также, что страны ЕАЭС положительно отнеслись и к  Армении, так  что  у  нашей  страны  есть все  возможности для  продолжения  интеграционного сотрудничества с членами союза.

 

 




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