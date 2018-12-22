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Протестующие против решения об освобождении Манвела Григоряна под залог разблокируют дорогу Ереван-Эчмиадзин в 16։30 часов


Эчмиадзинцы, протестующие  против решения об  освобождении   депутата  НС РА  Манвела Григоряна  под залог в размере 25 миллионов драмов, разблокируют дорогу  Ереван-Эчмиадзин  в  16։30 часов, а 23 декабря возобновят акцию. 

«Завтра в  11։00 продолжим акцию. Мы  это дело  так  не оставим. Судья, который  вынес такое  решение, должен дать ответ. Мы  продолжим бороться за арест Манвела Григоряна, за  реформы  в  в сфере правосудия, за предотвращение  повторения  подобного», - как  передает Арменпресс, сказали протестующие.

Протестующие  требуют вновь арестовать Манвела Григоряна  и лишить его генеральского звания.

 




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