Протестующие против решения об освобождении Манвела Григоряна под залог разблокируют дорогу Ереван-Эчмиадзин в 16։30 часов

Эчмиадзинцы, протестующие против решения об освобождении депутата НС РА Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов, разблокируют дорогу Ереван-Эчмиадзин в 16։30 часов, а 23 декабря возобновят акцию.

«Завтра в 11։00 продолжим акцию. Мы это дело так не оставим. Судья, который вынес такое решение, должен дать ответ. Мы продолжим бороться за арест Манвела Григоряна, за реформы в в сфере правосудия, за предотвращение повторения подобного», - как передает Арменпресс, сказали протестующие.

Протестующие требуют вновь арестовать Манвела Григоряна и лишить его генеральского звания.