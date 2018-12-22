Глава ССС ушел в отпуск

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян предоставил главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну часть отпуска за 2018-2019г. – с 21 декабря 2018г.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в подписанном Николом Пашиняном решении.

На время отсутствия Сасуна Хачатряна его заменит заместитель Владимир Ованнисян.