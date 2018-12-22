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Глава ССС ушел в отпуск


И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян предоставил главе  Специальной  следственной  службы  Сасуну Хачатряну часть отпуска за  2018-2019г. – с 21 декабря 2018г.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в  подписанном Николом Пашиняном решении.

На время  отсутствия  Сасуна Хачатряна его заменит заместитель Владимир Ованнисян.

 

 

 




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