После вступления в ЕАЭС отношения РА-РФ стали крепче — экономист

За 4 года после вступления в ЕАЭС отношения РА-РФ стали крепче.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе 5-го ежегодного заседания Евразийского экспертного клуба сказал декан экономического факультета ЕГЭУ, доктор экономики Эдуард Казарян.

«За 4 года после вступления в ЕАЭС отношения РА-РФ стали крепче. Появились предпосылки для устранения таможенных препон. В области с/хозяйства страны ЕАЭС разрабатывают комплекс взаимосогласованных мероприятий для развития агропромышленного комплекса и сельских регионов», - сказал он.

Казарян предложил разработать единую систему преподавания предметов на специализированном уровне, что позволит студентам стран ЕАЭС получать образование в разных странах.

«Предлагаю поднять вопрос в Министерства ОН стран ЕАЭС для создания методических и образовательных советов, для установления единых подходов в подготовке профессионального преподавательского состава, учебных программ», — сказал он.