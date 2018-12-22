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После вступления в ЕАЭС отношения РА-РФ стали крепче — экономист


За 4 года после  вступления  в  ЕАЭС отношения  РА-РФ  стали крепче.

Как  передает Арменпресс, об этом  в ходе  5-го ежегодного заседания  Евразийского экспертного клуба  сказал декан экономического факультета ЕГЭУ, доктор экономики Эдуард Казарян.       

«За 4 года после  вступления  в  ЕАЭС отношения  РА-РФ  стали крепче. Появились предпосылки для  устранения  таможенных препон. В  области с/хозяйства страны  ЕАЭС разрабатывают  комплекс взаимосогласованных мероприятий  для  развития агропромышленного комплекса и сельских регионов», - сказал он.

Казарян предложил разработать единую систему  преподавания  предметов на специализированном уровне, что позволит студентам стран ЕАЭС получать образование  в  разных странах.      

«Предлагаю поднять вопрос в  Министерства ОН стран ЕАЭС для  создания  методических и образовательных советов, для  установления  единых подходов  в  подготовке  профессионального преподавательского состава,  учебных программ»,   — сказал он.

 

 




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