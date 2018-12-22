Время в Ереване: 11:07:36,   22 Декабрь

Мхитарян пропустит матч Arsenal-Bernli из-за травмы


Капитан  национальной  сборной  Армении Генрих Мхитарян 22 декабря пропустит  матч 18 тура  первенства Англии  Arsenal-Bernli из-за  травмы.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал главный  тренер лондонцев  Эмери, отметив, что  Мхитарян повредил стопу недавно, во время игры с  Tottenham.

Матч  Arsenal-Bernli начнется 22 декабря в 16:30 (время ереванское).

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации