Мхитарян пропустит матч Arsenal-Bernli из-за травмы

Капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян 22 декабря пропустит матч 18 тура первенства Англии Arsenal-Bernli из-за травмы.

Как передает Арменпресс, об этом сказал главный тренер лондонцев Эмери, отметив, что Мхитарян повредил стопу недавно, во время игры с Tottenham.

Матч Arsenal-Bernli начнется 22 декабря в 16:30 (время ереванское).