Время в Ереване: 11:07:36,   22 Декабрь

Пашинян отказался комментировать перепалку между партиями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения»


И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян отказался комментировать перепалку между партиями «Процветающая Армения»  и «Просвещенная Армения».

«Я не хочу  комментировать действия  других политических сил. Надеюсь, в  парламенте  сформируется коллегиальная атмосфера».

Как  передает Арменпресс, так  сказал в  беседе с журналистами в  Ванадзоре  Никол Пашинян.

Относительно утверждения  партии «Просвещенная Армения», что несколько комитетов  в  НС надо отдать оппозиции, Пашинян сказал:

«Комитеты  распределяются  по канону, и так  и будет».

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации