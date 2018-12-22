И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян отказался комментировать перепалку между партиями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

«Я не хочу комментировать действия других политических сил. Надеюсь, в парламенте сформируется коллегиальная атмосфера».

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами в Ванадзоре Никол Пашинян.

Относительно утверждения партии «Просвещенная Армения», что несколько комитетов в НС надо отдать оппозиции, Пашинян сказал:

«Комитеты распределяются по канону, и так и будет».