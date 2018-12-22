Есть много вопросов вокруг Апрельской войны, которые беспокоят Никола Пашиняна

Есть много вопросов вокруг Апрельской войны, которые беспокоят и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами в Ванадзоре Никол Пашинян.

«Последние обсуждения Апрельской войны также показали, что есть еще много вопросов, которые меня заинтересовали и обеспокоили, и сегодня я ими занимаюсь. Это очень важно для будущего, но все, что я сказал – правда», - сказал Пашинян.

19 декабря Никол Пашинян прокомментировал критику вокруг назначения экс-начальника Управления разведки ГШ ВС РА Аршака Карапетяна своим советником. Аршак Карапетян был снят с должности практически сразу же после "четырехдневной" войны в Карабахе в 2016 году.

Относительно того, что Аршак Карапетян несет ответственность за апрельскую войну, Пашинян сказал: те, кто утверждает что Аршак Карапетян несет ответственность за апрельскую войну, по сути утверждают, что выше него за эти события никто не ответственен. А кто говорит, что его снял с должности Серж Саргсян, они утверждают, что Серж Саргсян – справедливый судья и принял справедливое решение. Я читал десятки, если не сотни страниц секретных материалов по четырехдневной войне, и там не нашел информации об отсутствии или недостаточности разведданных в те дни», - сказал Пашинян.

Относительно муссируемых вокруг этой темы разговоров, Пашинян сказал, что у нас у всех много вопросов. «А это значит, что мы должны спокойно искать ответы на эти вопросы. Некоторые из них должны быть представлены общественности», - сказал он.

Пашинян добавил, что по меньшей мере за месяц до апрельских событий наблюдалось стягивание азербайджанских сил по всей линии соприкосновения. «Я сейчас не считаю себя вправе давать оценки, поскольку думаю, что мы должны найти соответствующие оценки относительно всех подробностей», - сказал он.

На вопрос, кто представил кандидатуру Аршака Карапетяна на должность советника, Пашинян ответил – никто, решение принял он сам.

«Уверен, что он выполнит свои обязанности. Я уже сказал, что мы должны найти ответы на глобальные вопросы, а если и возникнут какие-то сомнения, то в этом статусе у него намного больше ответственности, чтобы дать ответы на конкретные вопросы», - сказал Пашинян.

На замечания, что апрельская война была обговорена, Пашинян ответил, что получены многочисленные письменные и устные материалы, которые требуют проверки.

«Я знаю, что распространена эта версия. В одном можете не сомневаться – все наши усилия будут направлены на расрытие истины, даже если на первый взгляд они оставят обратное впечатление», - сказал Пашинян.