И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян считает содержание ОДКБ более важным, чем вопрос генсека организации.

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами в Ванадзоре Никол Пашинян, отвечая на вопрос, почему он до сих пор не встретился с представителем Беларуси Станиславом Засем, в то время как все члены ОДКБ уже встретились с ним.

«Мы не отказывались, мы сказали, что на данном этапе не считаем целесообразным, а обсуждения продолжаются», - сказал Пашинян.

По его словам, Армения всегда говорила, что вопрос должен решиться на основе консенсуса, и его надо достичь.

«Я и прежде говорил, что пост генсека не отдан навечно Армении – это решается по ротационному принципу, и отведенный нам срок когда-нибудь закончится. Для нас главное не пост генсека и его статус, для нас более важно само содержание ОДКБ и, как я говорил раньше, уточнение и уяснение взаимных обязательств и достижение консенсуса по этим вопросам. Были времена, когда ротационный принцип в ЛДКБ не действовал – один и тот же человек годами оставался генсеком.

Вопрос не генсеке, его срок истечет, он сменится, потом опять придет очередь представителя Армении – это цикличный процесс. Вопрос намного глубже и содержательнее. Честно говоря, я доволен происходящими на данном этапе переговорами, и предстоящими, потому что обсуждения были достаточно искренними, чего прежде не было в ОДКБ. И учитывая вопрос атмосферы нашей безопасности, мы должны задать себе вопрос: нужно ли серьезно относиться к ОДКБ или нет. Это очень важно, эта тема еще будет обсуждаться», - сказал Пашинян.