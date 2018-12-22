Время в Ереване: 11:07:36,   22 Декабрь

Никол Пашинян считает содержание ОДКБ более важным, чем вопрос генсека организации


И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян считает содержание  ОДКБ более важным, чем вопрос генсека организации.

Как  передает Арменпресс, так  сказал в  беседе с журналистами в  Ванадзоре  Никол Пашинян, отвечая на вопрос, почему  он до сих пор не  встретился с представителем Беларуси Станиславом Засем, в  то время как  все  члены  ОДКБ уже встретились с ним.

«Мы  не  отказывались, мы  сказали, что на данном этапе не считаем целесообразным, а  обсуждения  продолжаются», - сказал Пашинян.

По его словам, Армения  всегда говорила, что вопрос должен решиться на основе  консенсуса, и его надо достичь. 

«Я и прежде говорил, что пост генсека не отдан навечно Армении – это решается по ротационному  принципу, и отведенный  нам срок  когда-нибудь закончится. Для  нас главное не пост генсека и его статус, для  нас более важно само содержание  ОДКБ и, как  я говорил раньше, уточнение и уяснение взаимных обязательств и достижение  консенсуса по этим вопросам. Были  времена, когда ротационный  принцип в ЛДКБ не  действовал – один и тот же человек годами оставался генсеком. 

Вопрос не генсеке, его срок истечет, он сменится, потом опять придет очередь представителя Армении – это цикличный процесс. Вопрос намного глубже и содержательнее. Честно говоря, я  доволен происходящими на  данном этапе  переговорами, и предстоящими, потому что обсуждения  были достаточно искренними, чего прежде  не было в  ОДКБ. И учитывая вопрос атмосферы  нашей безопасности, мы  должны  задать себе вопрос: нужно ли серьезно относиться  к  ОДКБ или нет. Это очень важно, эта  тема еще будет обсуждаться», - сказал Пашинян.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации