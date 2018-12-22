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Пашинян надеется на успешный исход переговоров с РФ о цене на поставляемый в Армению газ


И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян надеется на  успешный исход переговоров с РФ  о цене на поставляемый в  Армению газ. 

Как  передает Арменпресс, так  сказал в  беседе с журналистами в  Ванадзоре  Никол Пашинян.

На замечание, что в  последние  дни была  утечка информации относительно повышения  тарифов  на газ, Пашинян сказал, что у  него таких данных нет.

«У  меня  нет такой  информации, что тариф  на газ должен повыситься. Мы договорились, что обсудим этот вопрос», - сказал он.

На вопрос, будет ли  армянская сторона настаивать  на переговорах  снизить цены, Пашинян ответил:

«Не хочу  сейчас делать никаких прогнозов, надеюсь, что переговоры  пройдут успешно».




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