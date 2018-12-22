И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян надеется на успешный исход переговоров с РФ о цене на поставляемый в Армению газ.

Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами в Ванадзоре Никол Пашинян.

На замечание, что в последние дни была утечка информации относительно повышения тарифов на газ, Пашинян сказал, что у него таких данных нет.

«У меня нет такой информации, что тариф на газ должен повыситься. Мы договорились, что обсудим этот вопрос», - сказал он.

На вопрос, будет ли армянская сторона настаивать на переговорах снизить цены, Пашинян ответил:

«Не хочу сейчас делать никаких прогнозов, надеюсь, что переговоры пройдут успешно».