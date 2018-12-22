Для Никола Пашиняна стало неожиданностью решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами в Ванадзоре Никол Пашинян подчеркнул, что понимает людей, которые протестуют против такого решения суда.

«Я вполне опнимаю недовольство людей. Честно говоря, даже не знаю, на каких основаниях принято решение суда. Как только получу это решение, ознакомлюсь, но мнение свое не выскажу», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что по его мнению, предварительное следствие по уголовному делу все равно следует поскорее завершить, провести судебное расследование – со всеми вытекающими последствиями.

На вопрос, считает ли он нормальным, что в Эчмиадзине проводятся акции протеста против решения об освобождении Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов, Пашинян ответил: проведение акций протеста – это право граждан.

Он также отметил, что для него стало неожиданностью решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение оружия, хранение по предварительному сговору с другими лицами), а также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами).

16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА проголосовало за лишение его депутатской неприкосновенности, по решению суда он был арестован.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со зоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.