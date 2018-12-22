Защита Роберта Кочаряна подготовила материалы для обращения в ЕСПЧ

Обращение в Европейский суд по правам человека по делу второго президента РА Роберта Кочаряна – дело 1-2 дней.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал один из адвокатов Роберта Кочаряна Айк Алумян.

«В данный момент у меня в кабинете жалоба в ЕСПЧ – полностью готовая, надо только добавить некоторые документы. Это вопрос 1-2 дней, чтобы иск был отправлен в ЕСПЧ», - сказал Алумян.