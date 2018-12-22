Время в Ереване: 11:07:36,   22 Декабрь

Защита Роберта Кочаряна подготовила материалы для обращения в ЕСПЧ


Обращение  в  Европейский суд по правам человека по делу  второго президента РА Роберта  Кочаряна – дело 1-2 дней.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами сказал один из адвокатов Роберта  Кочаряна Айк Алумян.

«В  данный  момент у  меня  в  кабинете жалоба  в  ЕСПЧ – полностью готовая, надо только добавить некоторые  документы. Это вопрос 1-2 дней, чтобы  иск был отправлен  в  ЕСПЧ», - сказал Алумян.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации