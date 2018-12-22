Защита Роберта Кочаряна подготовила материалы для обращения в ЕСПЧ
Обращение в Европейский суд по правам человека по делу второго президента РА Роберта Кочаряна – дело 1-2 дней.
Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал один из адвокатов Роберта Кочаряна Айк Алумян.
«В данный момент у меня в кабинете жалоба в ЕСПЧ – полностью готовая, надо только добавить некоторые документы. Это вопрос 1-2 дней, чтобы иск был отправлен в ЕСПЧ», - сказал Алумян.
- 14:20 Прокуратура обжалует решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог
- 13:56 Никол Пашинян считает содержание ОДКБ более важным, чем вопрос генсека организации
- 13:43 Пашинян надеется на успешный исход переговоров с РФ о цене на поставляемый в Армению газ
- 13:31 Для Никола Пашиняна стало неожиданностью решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог
- 13:17 Защита Роберта Кочаряна подготовила материалы для обращения в ЕСПЧ
- 13:09 Объединение птицеводов опровергает слухи о дефиците пищевых яиц в Армении
- 12:42 Протестующие против освобождения Манвела Григоряна продолжают блокировать дорогу Ереван-Эчмиадзин
- 12:16 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 200 раз
- 11:40 Акоп Серопян положительно оценивает участие тренеров в голосовании за лучших спортсменов года
- 11:23 В Эчмиадзине протесты против освобождения Манвела Григоряна под залог
- 11:01 Гарегин Баграмян поздравил энергетиков с профессиональным праздником
- 10:50 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 10:46 На автодорогах Аштарака – густой туман, видимость – 15 метров
- 10:43 Европейские индексы - 21-12-18
- 10:42 Американские индексы снизились - 21-12-18
- 10:40 Цены на цветные металлы - 21-12-18
- 10:38 Цены на драгоценные металлы не изменились - 21-12-18
- 10:36 Цены на нефть - 21-12-18
- 10:05 Это честь быть одним из 10 лучших спортсменов Армении — Симон Мартиросян
- 09:52 Мануел Петросян проиграл Василию Иванчуку
- 21.12-21:46 Никол Пашинян вместе с членами семьи присутствовал на церемонии зажжения огней главной елки Еревана
- 21.12-21:33 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений
- 21.12-21:31 Предстоящие на 22 декабря мероприятия
- 21.12-21:19 Манвел Григорян освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов
- 21.12-20:13 В присутствии Никола Пашиняна зажжены огни главной новогодней елки Армении
- 21.12-19:41 Президент Кыргызстана направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 21.12-18:59 Спитак - яркое свидетельство того, что человечество вместе может создать что-то прогрессивное: Серж Танкян
- 21.12-18:45 Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года»
- 21.12-18:18 МВФ оценил стабильность и риски банковской системы Армении
- 21.12-18:10 В Вене в результате стрельбы погиб один человек
- 21.12-18:05 Французские "желтые жилеты" вновь проведут акции протеста в субботу
- 21.12-18:03 Трамп заявил, что действия демократов приведут к приостановке работы правительства
- 21.12-18:00 Предстоящие на 22 декабря мероприятия
- 21.12-17:58 Решение о назначении генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организации: пресс-секретарь секретариата ОДКБ
- 21.12-17:35 Азиатские индексы - 21-12-18
12:45, 17.12.2018
Просмотрели 1353 раз Во время обсуждений с Путиным Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ: Арман Егоян
16:33, 15.12.2018
Просмотрели 1031 раз Столкновения между гражданами и требующими отставки Католикоса в Эчмиадзине — двое задержаны
12:57, 15.12.2018
Просмотрели 1028 раз Мехак Апресян не видит политического подтекста в предупреждении посольства США о соблюдении осторожности в выходные
15:30, 15.12.2018
Просмотрели 1010 раз В повестке съезда СХА — выборы нового председателя
14:38, 15.12.2018
Просмотрели 1005 раз Данные СНБ: с 1993 года осуждено более 20 человек за деятельность в Армении по заказу Азербайджана