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Объединение птицеводов опровергает слухи о дефиците пищевых яиц в Армении


Объединение  птицеводов опровергает распространяемые слухи о дефиците  пищевых яиц в  Армении.

Как  передает Арменпресс, Объединение  птицеводов распространило заявление, которое  представлено ниже.

«Объединение  птицеводов заявляет, что распространяются  безосновательные слухи  о  возникновении дефицита  пищевых яиц в  Армении. Официально опровергаем эти слухи и сообщаем: в  настоящее время 10 крупных и средних птицефабрик  и более  25   крупных фермерских хозяйств производятся и ежедневно выносятся на рынок более 1,2 млн штук пищевых яиц  (без крестьянских хозяйств). Указанное  количество и имеющийся  резерв полностью обеспечивают спрос потребительского рынка и предпраздничной  торговли – не  повышая действующих ныне  цен.

В  то же  время  просим розничных и оптовых продавцов не повышать искусственно цены на яйца, учитывая достаточное  количество поставок и гарантии местных производителей о неповышении цен».

 

 




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