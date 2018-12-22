Объединение птицеводов опровергает слухи о дефиците пищевых яиц в Армении

Объединение птицеводов опровергает распространяемые слухи о дефиците пищевых яиц в Армении.

Как передает Арменпресс, Объединение птицеводов распространило заявление, которое представлено ниже.

«Объединение птицеводов заявляет, что распространяются безосновательные слухи о возникновении дефицита пищевых яиц в Армении. Официально опровергаем эти слухи и сообщаем: в настоящее время 10 крупных и средних птицефабрик и более 25 крупных фермерских хозяйств производятся и ежедневно выносятся на рынок более 1,2 млн штук пищевых яиц (без крестьянских хозяйств). Указанное количество и имеющийся резерв полностью обеспечивают спрос потребительского рынка и предпраздничной торговли – не повышая действующих ныне цен.

В то же время просим розничных и оптовых продавцов не повышать искусственно цены на яйца, учитывая достаточное количество поставок и гарантии местных производителей о неповышении цен».