Протестующие против освобождения Манвела Григоряна продолжают блокировать дорогу Ереван-Эчмиадзин

Эчмиадзинцы, протестующие против решения об освобождении депутата НС РА Манвела Григоряна под залог в размере 25 миллионов драмов, продолжают блокировать дорогу Ереван-Эчмиадзин.

Как передает Арменпресс, время от времени между водителями и участниками акции возникают стычки.

Водители требуют открыть дорогу, а участники акции предлагают перейти на другую сторону, где их проводят на такси. Полиция на месте контролирует ситуацию.

Протестующие требуют вновь арестовать Манвела Григоряна и лишить его генеральского звания.

Прибывшая на место мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян пытается разобраться, кто координирует акцию протеста, поскольку такие же акции происходят в самом Эчмиадзине. Сами участники утверждают, что они стихийны. Диана Гаспарян подчеркнула, что понимает суть недовольства, однако призывает в эти предпраздничные дни не перекрывать дороги и парализовать движение, чтобы люди могли нормально готовиться к праздникам.

Участники акции заверили, что не собираются весь день блокировать дорогу, но и не могут смириться с тем, что Манвела Григоряна отпустили.

Диана Гаспарян сказала, что будет в течение дня проверять заблокированные перекрестки . Она призвала граждан к сдержанности. Участники акции пообещали держать связь с мэром.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение оружия, хранение по предварительному сговору с другими лицами), а также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами).

16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА проголосовало за лишение его депутатской неприкосновенности, по решению суда он был арестован.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.