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Протестующие против освобождения Манвела Григоряна продолжают блокировать дорогу Ереван-Эчмиадзин


Эчмиадзинцы, протестующие  против решения об  освобождении   депутата  НС РА  Манвела Григоряна  под залог в размере 25 миллионов драмов, продолжают блокировать дорогу  Ереван-Эчмиадзин.

Как  передает Арменпресс,  время от времени между водителями и  участниками акции возникают стычки. 

Водители требуют открыть дорогу, а участники акции предлагают перейти на другую сторону, где  их проводят на такси. Полиция  на месте контролирует ситуацию.

Протестующие  требуют вновь арестовать Манвела Григоряна  и лишить его генеральского звания.

Прибывшая на  место мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян  пытается  разобраться, кто координирует акцию протеста, поскольку такие  же  акции происходят в  самом Эчмиадзине. Сами участники утверждают, что они стихийны. Диана Гаспарян  подчеркнула, что понимает суть недовольства, однако призывает в  эти предпраздничные дни не  перекрывать дороги и парализовать движение, чтобы  люди могли нормально готовиться к  праздникам. 

Участники акции заверили, что не  собираются весь день блокировать дорогу, но и не  могут смириться с тем, что Манвела  Григоряна  отпустили.

Диана Гаспарян   сказала, что будет в  течение  дня  проверять  заблокированные перекрестки . Она призвала граждан к  сдержанности. Участники акции пообещали держать связь с мэром.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он   освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение  по ч.2 ст.235 (незаконное  приобретение оружия, хранение  по предварительному  сговору  с другими лицами), а  также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему   имущества в  особо крупных размерах - по предварительному  сговору  с другими лицами).

16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА  проголосовало за лишение  его депутатской  неприкосновенности, по решению суда он был арестован.

Находясь в  заключении, Григорян и его защита  не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.  

 




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