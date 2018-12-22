За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия на линии соприкосновения около 200 раз
12:16, 22 Декабрь, 2018
За период 16-22 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном оставались верны сохранению режима перемирия. Они предпринимают меры для надежной защиты позиций и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.