Главный тренер сборной Армении по гимнастике Акоп Серопян положительно оценивает участие тренеров в голосовании за лучших спортсменов года.

«Участие тренеров в голосовании за лучших спортсменов года позволит более объективно составить топ-10 спортсменов. Я против SMS-голосования, поскольку специалисты и журналисты лучше осведомлены о работе спортсменов», - в беседе с Арменпресс сказал Серопян.

По мнению Серопяна, странно, что в топ-10 не вошел борец Артур Шаинян – бронзовый призер первенства мира.

«Пусть в голосовании участвуют и капитаны сборных – почему нет? У них же более профессиональный подход», - сказал Серопян.

В голосовании, организованном Министерством спорта и по вопросам молодежи, участвовали спортивные журналисты, представители национальной федерации, учтены итоги SMS-голосования.

В топ-10 лучших спортсменов года вошли (в алфавитном порядке):

Алексанян Артур, Арутюнян Владимир - Саркисян Лев, Казарян Арсен, Карапетян Фердинанд, Манукян Максим, Мартиросян Симон, Минасян Гор, Мхитарян Григор, Степанян Эдгар, Товмасян Артур.

По итогам голосования только журналистов и специалистов в топ-10 вошли: Артур Товмасян (28), Симон Мартиросян (44), Артур Алексанян (44), Фердинанд Карапетян (42), Гор Минасян (41), Максим Манукян (40), Владимир Арутюнян - Лев Саркисян (39), Эдгар Степанян (38), Артур Шагинян (23), Генрих Мхитарян (20).