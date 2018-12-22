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Акоп Серопян положительно оценивает участие тренеров в голосовании за лучших спортсменов года


Главный  тренер сборной  Армении по гимнастике Акоп Серопян положительно оценивает участие тренеров  в  голосовании за лучших спортсменов  года.

«Участие тренеров  в  голосовании за лучших спортсменов  года позволит более объективно составить топ-10 спортсменов. Я  против  SMS-голосования, поскольку специалисты  и журналисты  лучше  осведомлены о работе  спортсменов», - в  беседе с Арменпресс сказал Серопян.

По мнению Серопяна,  странно, что в топ-10 не вошел борец Артур Шаинян – бронзовый призер первенства мира.

«Пусть в  голосовании  участвуют и капитаны  сборных – почему  нет? У них же  более профессиональный подход», - сказал Серопян.

В  голосовании, организованном Министерством спорта  и по вопросам молодежи, участвовали спортивные журналисты, представители национальной федерации, учтены  итоги  SMS-голосования.

В топ-10 лучших спортсменов года вошли (в алфавитном порядке):

Алексанян Артур, Арутюнян Владимир - Саркисян Лев,  Казарян Арсен, Карапетян Фердинанд, Манукян Максим, Мартиросян Симон, Минасян Гор, Мхитарян Григор, Степанян Эдгар, Товмасян Артур.

По итогам голосования только журналистов и специалистов в топ-10 вошли: Артур Товмасян (28), Симон Мартиросян (44), Артур Алексанян (44), Фердинанд Карапетян (42), Гор Минасян (41), Максим Манукян (40), Владимир Арутюнян - Лев Саркисян (39), Эдгар Степанян (38), Артур Шагинян (23), Генрих Мхитарян (20).

 




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