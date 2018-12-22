В Эчмиадзине протесты против освобождения Манвела Григоряна под залог
Решение об освобождении депутата НС РА Манвела Григоряна под залог вызвало недовольство среди эчмиадзинцев.
Как передает Арменпресс, группа эчмиадзинцев перекрыла центральные улицы города и требует вновь арестовать Григоряна.
Протесты начались еще вечером 21 декабря, когда стало известно, что Манвел Григорян освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов
Жители города перекрыли также трассу Ереван-Эчмиадзин.
Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.
Манвелу Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 ст.235 (незаконное приобретение и хранение оружия по предварительному сговору с другими лицами), а также по п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему имущества в особо крупных размерах - по предварительному сговору с другими лицами).
16 июня Манвел Григорян был арестован. 19 июня НС РА проголосовало за лишение его депутатской неприкосновенности, по решению суда он был арестован.
Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со зоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.