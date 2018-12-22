Гарегин Баграмян поздравил энергетиков с профессиональным праздником

И.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян направил послание, которым поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемые энергетики, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика. Современный мир невозможно представить без электричества, света и тепла, которые обеспечивают работники сферы энергетики – преданные своему делу люди. В этом смысле символично, что День энергетика отмечается 22 декабря – в самый короткий световой день.

Развитие и успехи энергетической сферы Армении – результат ума и усилий профессионалов, которые продолжают делать все возможное для обеспечения энергетической безопасности нашей страны. А преобразование и модернизация электроэнергетической системы приведут к существенному росту потенциала отрасли и усилению энергетической безопасности. Благодаря труду энергетиков сегодня Армения не только производит, но и экспортирует энергию.

Уважаемые энергетики, убежден, что вы и впредь будете вкладывать ваши высокие профессиональные качества в создание независимой, самодостаточной и стабильной энергетической системы страны.

Желаю вам неиссякаемой энергии, здоровья, семейного счастья, успехов в вашей ответственной и весьма важной работе».