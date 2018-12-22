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Гарегин Баграмян поздравил энергетиков с профессиональным праздником


И.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян направил послание, которым поздравил энергетиков  с  профессиональным праздником.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА, в  послании, в  частности, говорится:

«Уважаемые энергетики, поздравляю вас с  профессиональным праздником – Днем энергетика. Современный  мир невозможно представить без электричества, света  и тепла, которые  обеспечивают работники сферы  энергетики – преданные своему  делу люди. В этом смысле  символично, что День энергетика отмечается 22 декабря – в самый короткий  световой  день.

Развитие  и успехи  энергетической  сферы  Армении – результат ума  и усилий  профессионалов, которые  продолжают делать все  возможное для  обеспечения  энергетической  безопасности нашей  страны. А  преобразование и  модернизация   электроэнергетической  системы приведут к  существенному  росту  потенциала отрасли и усилению энергетической  безопасности. Благодаря  труду  энергетиков сегодня Армения не только производит, но и экспортирует энергию.

Уважаемые энергетики,  убежден, что вы  и  впредь будете вкладывать  ваши высокие  профессиональные  качества в создание независимой, самодостаточной и стабильной энергетической  системы  страны.

Желаю вам неиссякаемой  энергии, здоровья, семейного счастья, успехов  в  вашей ответственной и весьма  важной  работе».




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