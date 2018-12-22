Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

Согласно информации, полученной Министерством транспорта, связи и IT-сферы РА из департамента дорог ЧС МВД Грузии, по данным на 10:30 часов 22 декабря, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА.