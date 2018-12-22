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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта


Согласно информации, полученной Министерством транспорта, связи и IT-сферы  РА из департамента дорог ЧС МВД Грузии,  по данным на 10:30 часов 22 декабря, дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА.




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