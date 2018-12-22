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На автодорогах Аштарака – густой туман, видимость – 15 метров


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 22 декабря, на автодорогах Аштарака – густой  туман, видимость – 15 метров.

Как  передает Арменпресс, на автодорогах  Сисиана и Талина – также туман, видимость – 50-60 метров.

На  дорогах Капана местами гололед.

Перевал Варденяц  закрыт для тяжелых фур и большегрузов  с  прицепом.

Все дороги  республиканского и межгосударственного значения открыты.

Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА напоминает, что  полную  информацию о состоянии дорог можно получить по э/адресам www.mtcit.am,  www.ard.am   или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.

 




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