Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 22 декабря, на автодорогах Аштарака – густой туман, видимость – 15 метров.

Как передает Арменпресс, на автодорогах Сисиана и Талина – также туман, видимость – 50-60 метров.

На дорогах Капана местами гололед.

Перевал Варденяц закрыт для тяжелых фур и большегрузов с прицепом.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.

Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА напоминает, что полную информацию о состоянии дорог можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.