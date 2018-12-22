Европейские индексы - 21-12-18
МОСКВА, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.21% и составил 10633.82 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.04% и составил 4694.38 пункта, британский FTSE вырос на 0.14% и составил 6721.17 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1077.17 пункта.
- 10:43 Европейские индексы - 21-12-18
- 10:42 Американские индексы снизились - 21-12-18
- 10:40 Цены на цветные металлы - 21-12-18
- 10:38 Цены на драгоценные металлы не изменились - 21-12-18
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