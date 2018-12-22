Армянский гроссмейстер Мануел Петросян проиграл Василию Иванчуку в 8 туре испанского турнира.

Как передает Арменпресс, в очередном туре он мерился силами с одним из сильнейших шахматистов мира, Василием Иванчуком.

Другой представитель Армении, Тигран Арутюнян, сыграл вничью, а Ваге Багдасарян проиграл.

Петросян отстает от лидера только на пол-очка, ц него 6 очков.