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Мануел Петросян проиграл Василию Иванчуку


Армянский гроссмейстер Мануел Петросян проиграл Василию Иванчуку в  8 туре  испанского турнира.

Как передает Арменпресс, в  очередном туре  он мерился силами с одним из сильнейших шахматистов  мира, Василием Иванчуком.

Другой  представитель Армении, Тигран Арутюнян, сыграл вничью, а Ваге Багдасарян проиграл.

Петросян отстает от лидера только на  пол-очка, ц  него 6 очков.

 




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