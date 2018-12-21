Никол Пашинян вместе с членами семьи присутствовал на церемонии зажжения огней главной елки Еревана
В Ереване состоялась торжественная церемония зажжения огней главной елки. На мероприятии также присутствовал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вместе с членами семьи - супругой, г-жой Анной Акопян и дочерьми.
- 21:46 Никол Пашинян вместе с членами семьи присутствовал на церемонии зажжения огней главной елки Еревана
- 21:33 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений
- 21:31 Предстоящие на 22 декабря мероприятия
- 21:19 Манвел Григорян освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов
- 20:13 В присутствии Никола Пашиняна зажжены огни главной новогодней елки Армении
- 19:41 Президент Кыргызстана направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 18:59 Спитак - яркое свидетельство того, что человечество вместе может создать что-то прогрессивное: Серж Танкян
- 18:45 Известны результаты голосования «10 лучших спортсменов года»
- 18:18 МВФ оценил стабильность и риски банковской системы Армении
- 18:10 В Вене в результате стрельбы погиб один человек
- 18:05 Французские "желтые жилеты" вновь проведут акции протеста в субботу
- 18:03 Трамп заявил, что действия демократов приведут к приостановке работы правительства
- 18:00 Предстоящие на 22 декабря мероприятия
- 17:58 Решение о назначении генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организации: пресс-секретарь секретариата ОДКБ
- 17:35 Азиатские индексы - 21-12-18
- 17:30 Встречи между Николом Пашиняном и Станиславом Засем не запланировано
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-12-18
- 17:16 Отряды SDF попросили Францию установить бесполетную зону над севером Сирии
- 17:11 Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер направили совместное поздравительное послание Николу Пашиняну
- 17:05 Евросоюз согласовал нормы выбросов углекислого газа для грузовиков и автобусов
- 17:02 МВД насчитало в России почти 2 млн нелегальных мигрантов
- 16:40 Состоялась церемония гашения марки, посвященной 100-летию ИА Арменпресс, указом Президента Арцаха ИА Арменпресс награждено Медалью Благодарности
- 16:30 В Барселоне произошли столкновения между протестующими и полицией
- 16:17 Король Бельгии принял отставку премьер-министра
- 16:14 Состоялось заседание Совета попечителей фонда «Мой шаг»
- 15:58 Орбитальный зонд сфотографировал "замерзшее озеро" на Марсе
- 15:50 В МИД Ирана рассказали, при каких условиях страна останется в СВПД
- 15:48 СМИ: в Португалии начались протесты движения "желтых жилетов"
- 15:34 Арман Киракосян провел прощальные встречи в Вене
- 15:29 Самый толстый человек в мире смог встать с дивана
- 15:25 На дорогах Гориса и дилижанских поворотах туман
- 15:22 Лавров приветствовал решение США вывести войска из Сирии
- 15:07 Налоговые сборы ГКД за январь-ноябрь-2018 выросли на 11.5%
- 15:04 СМИ: в метро Марселя поезд сошел с рельсов
- 14:41 Германия выделит Грузии €500 тыс. на развитие оборонной сферы
17:26, 14.12.2018
Просмотрели 1493 раз Пограничные войска Азербайджана займут посты и военные объекты на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах
21:56, 14.12.2018
Просмотрели 1455 раз Для ЕЭК важно, чтобы деловое сообщество могло почувствовать преимущества использования цифровых технологий: Тигран Саркисян
18:55, 14.12.2018
Просмотрели 1364 раз Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что турецкие ВС войдут в сирийский Манбидж
12:45, 17.12.2018
Просмотрели 1269 раз Во время обсуждений с Путиным Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ: Арман Егоян
21:47, 14.12.2018
Просмотрели 1121 раз Никол Пашинян встретился с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян, Его Святейшеством Гарегином Вторым