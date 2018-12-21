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Никол Пашинян вместе с членами семьи присутствовал на церемонии зажжения огней главной елки Еревана


В Ереване состоялась торжественная церемония зажжения огней главной елки. На мероприятии также присутствовал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вместе с членами семьи - супругой, г-жой Анной Акопян и дочерьми. 




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