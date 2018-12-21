За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 20 и 21 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений.

В частности, 8 случаев мошенничества, 7 случаев причинения телесных повреждений, 5 случаев кражи личного имущества, по 3 случая умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, угрозы убийством и причинения вреда здоровью, по 2 случая злоупотребления должностными полномочиями, нарушения избирательного права, по 1 случаю квартирной кражи, хулиганства, взяточничества, нарушения требований решения суда, конфискации холодного оружия, незаконного лишения свободы и организации нелегальной миграции.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений, насильственных действий сексуального характера и наезда.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.