Президент Кыргызстана направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну в связи с победой блока «Мой шаг» на парламентских выборах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Я искренне поздравляю Вас с уверенной победой Вашего возглавляемого Вами блока «Мой шаг». Результаты выборов отражают высокое доверие людей к реализуемым Вами реформам и позитивной деятельности.

Уверен, что отношения между Кыргызстаном и Арменией, основанные на взаимном уважении, будут и впредь развиваться в интересах двух народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, многих лет жизни, успехов в государственных делах, а дружественному армянскому народу - мира и процветания”.