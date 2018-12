Спитак - яркое свидетельство того, что человечество вместе может создать что-то прогрессивное: Серж Танкян

Американский рок-певец армянского происхождения, солист группы “System of a Down” Серж Танкян дал интервью авторитетному в области музыки и поп-культуры журналу Rolling Stone, в котором он коснулся Армении и фильма “Спитак”. Как сообщает Арменпресс, журналист спросил Танкяна, имеет ли он какое-либо отношение к Спитакскому землетрясению 1988 года. Музыкант ответил, что его жена пережила землетрясение.

“В тот момент, когда это случилось, она училась в школе, и, к счастью, их здание не обрушилось. Они были очень близко к эпицентру. Годы землетрясения были темными и эмоциональными для Армении, без электричества, газа, воды, плюс еще холодная зима.

“Моя жена рассказала мне, как они зажигали костер в школе, чтобы просто согреться. Сразу после землетрясения увеличился уровень преступности. Люди говорили: «Черт возьми, мы только что узнали, что у нас будет вода через 20 минут» и бежали домой. Они должны были знать, как подключать генераторы, чтобы смотреть что-то по телевизору, потому что не было электричества. Поколение моей жены исключительное. Он может сделать все”, - сказал Танкян.

По его словам, он в то время находился в Соединенных Штатах и помнит, как ходил по домам, пытаясь собрать средства для Армении.

“Если вы отправитесь в эпицентр землетрясения, вы увидите, насколько он уникален. Каждый сегмент и каждая уличная архитектура полностью отличаются друг от друга, потому что один построен американцами, один шведами, третий - итальянцами и немцами. Спитак - яркое свидетельство того, что человечество вместе может создать что-то необходимое, хорошее, прогрессивное”, - сказал Танкян.

Музыкант также вспомнил эпизод во время интервью, когда он встретился с семьей, электричество которой подключали только один или два часа в день.

“Это была семья нашего друга Мариам Мовсисян. И у нее была "классная" бабушка. Моему другу Тони было холодно, и она сказала ему: «Нет, вам нужно выпить немного этой водки и чая, чтобы выздороветь»”, - рассказал Танкян.

Говоря о своих планах на будущее, музыкант сказал, что у него есть несколько других работ для фильмов.

“Я также режиссер двух документальных фильмов. Один из них о армянской революции «I Am Not Alone». Я встретился с премьер-министром и сказал: «Нам нужно снять фильм об этом. Никто не поверит, что коррумпированный режим был заменен демократией в течение 40 дней без капли крови. Никто не поверит в это». Я напишу музыку для этого фильма. Мы также снимаем документальный фильм под названием «Truth to Power». Фильм о том, может ли музыка изменить мир”, - заключил Танкян.