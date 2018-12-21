В Вене в результате стрельбы погиб один человек

Один человек погиб в результате полученных огнестрельных ранений в центре Вены, один пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщили в пятницу в спасательной службе Австрии.

"Один человек погиб от полученных ранений", - отметили в спасательной службе. Ранее представитель полиции сообщил корреспонденту ТАСС, что по меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы у ресторана Figlmuller в центре Вены. "Два человека получили огнестрельные ранения в центре города возле ресторана. Полиция в настоящее время разыскивает преступника. Причины произошедшего выясняются", - отметил представитель полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сейчас на месте ЧП работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии "Кобра". Над центром Вены ведет патрулирование полицейский вертолет. В центр города стягиваются усиленные наряды полиции, многие улицы перекрыты, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В австрийской полиции также сообщили, что угрозы жителям Вены после стрельбы в центре города нет.

"После стрельбы в центре города проводятся масштабные мероприятия по розыску [преступника]. В настоящее время нет никакой опасности для посторонних", - отметили в полиции.