Во Франции на субботу вновь запланировано несколько акций протеста "желтых жилетов", сообщают в пятницу местные СМИ.

На странице в фейсбуке, где анонсированы эти акции, говорится, что принять участие в протестах в Париже планируют 6,2 тыс. человек. "Интересуются" протестами около 35 тыс. пользователей соцсети. Между тем, "желтые жилеты" еще не определились с точным местом акции во французской столице.

По некоторым данным, протестующие намерены собраться также в Версале, по этой причине руководство известного дворцово-паркового комплекса в этом городе решило закрыть замок для посещения в субботу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным телеканала BFM TV, "желтые жилеты" намерены провести акции протеста в ряде других городов, в том числе в Лионе, Дижоне и Рене.

Наблюдатели отмечают, что субботние протесты будут менее массовыми. По их мнению, снижение активности "желтых жилетов" во многом связано с мерами по помощи нуждающимся французам, о которых ранее объявил президент Франции.