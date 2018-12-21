Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-12-18

ЕРЕВАН, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 декабря, курс доллара США сократился на 0.22 драмa и составил 484.31 драм. Курс евро сократился на 2.53 драмa и составил 553.47 драм. Курс российского рубля сократился на 0.10 драмa и составил 7.10 драм. Курс британского фунта сократился на 1.49 драмa и составил 613.43 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 65.08 драмa и составила 19615.47 драм. Цена серебра выросла на 1.84 драмa и составила 229.98 драм. Цена платины сократилась на 5.60 драмa и составила 12316.6 драм.