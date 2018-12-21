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Азиатские индексы - 21-12-18


ТОКИО, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.11% и составил 20166.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.91% и составил 1488.19 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.79% и составил 2516.25 пункта, а HANG SENG вырос на 0.51% и составил 25753.42 пункта.




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