Отряды SDF попросили Францию установить бесполетную зону над севером Сирии

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) будут вынуждены отступить из провинции Дейр-эз-Зор в случае начала Турцией военной операции и просят от Франции установления бесполетной зоны на севере Сирии, заявила сопредседатель политического крыла SDF - "Сирийского демократического совета" (MSD).

Руководство SDF назвало решение США о выводе войск из Сирии крушением надежд народов региона и толчком для активизации террористов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы просим помощи у Франции в установлении бесполетной зоны на севере Сирии", - заявила на пресс-конференции в Париже сопредседатель MSD Ильхам Ахмад.

"Мы будем вынуждены отступить из Дейр-эз-Зора в случае, если Турция начнет военную операцию", - добавила она, отметив, что с выводом сил США из Сирии борьба с терроризмом на севере САР осложнится.

Делегация MSD в пятницу планирует обсудить ситуацию в Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном.