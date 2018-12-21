Евросоюз согласовал нормы выбросов углекислого газа для грузовиков и автобусов

Европейский союз намерен значительно ограничить допустимые нормы выброса углекислого газа не только у легковых автомобилей, но и у грузовиков и автобусов.

К 2025 году средний размер выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление властей Австрии, председательствующей в настоящее время в ЕС.

К 2030 году выбросы углекислого газа должны быть снижены на 30%, однако эта цель еще окончательно не закреплена из-за отсутствия необходимых технологий,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласованные странами ЕС цели имеют предварительный характер и должны быть подтверждены Еврокомиссией и Европарламентом.

Ранее на этой неделе ЕК, Европарламент и государства-участники ЕС пришли к соглашению, что выбросы углекислого газа в новых автомобилях в странах Евросоюза к 2030 году необходимо сократить на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года.