МВД насчитало в России почти 2 млн нелегальных мигрантов
Около 2 млн мигрантов находятся на территории РФ нелегально, сообщила врио начальника миграционного главка МВД Валентина Казакова.
"Если говорить о цифрах по незаконной миграции, которая сегодня присутствует, это порядка 2 млн иностранных граждан. Наши учеты, которые действуют в МВД, позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, где они находятся", - сказала Казакова на пресс-конференции в пятницу,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
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