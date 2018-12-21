Состоялась церемония гашения марки, посвященной 100-летию ИА Арменпресс, указом Президента Арцаха ИА Арменпресс награждено Медалью Благодарности

Выпущена новая марка, посвященная 100-летию ИА Арменпресс. Церемония гашения марки «100-летие Телеграфного агентства Армении – Арменпресс» состоялась в ИА Арменпресс, ее провели и.о.министра транспорта, связи и IT-сферы РА АкопАршакян, директор ИА Арменпресс Арам Ананян, генеральный исполнительный директор ЗАО «Айпост» АйкАвакян, глава Союза филателистов Армении ОвикМусаелян.

«Арменпресс – самое старое из действующих СМИ Армении. Уже 100 лет он предоставляет своим подписчикам, партнерам и общественности разнообразную, оперативную и достоверную информацию. Символично, что на марке изображен главный герой Арменпресс – корреспондент, будь то журналист, фотокорреспондент, представитель новосозданнойвидеослужбы, специалист по международным связям», - сказал Арам Ананян.

Марка с номиналом 120 драмов отпечатана тиражом 30 тысяч экземпляров во французском издательстве Cartor. Автор дизайна – главный дизайнер ЗАО «Айпост» Ваагн Мкртчян, фотограф – фотограф ИА Арменпресс ГеворкПеркуперкян. На марке изображен графический силуэт женщины за типографским станком. Марка оформлена в стиле светотени, символизируя круглосуточную, но остающуюся за кадром работу специалистов информационной сферы.

Фото: Татев Дурян

«Поздравляю со 100-летием ИА Арменпресс. Любая сфера своим возрастом и опытом обеспечивает культурную основу для развития. Примечательно, что сегодня мы отмечаем 100-летие ИА Арменпресс в более свободной, непосредственной атмосфере. Желаю плодотворной деятельности», - сказал и.о.министра транспорта, связи и IT-сферы РА АкопАршакян.

Глава Союза филателистов Армении ОвикМусаелян, отметил, что марка символизирует историю нашей страны, ее историю и разные события.

«ИА Арменпресс отличилось среди всех СМИ публикацией статей на филателистические темы, за что искренне благодарю. Время от времени, даже при отсутствии события, нам звонят и интересуются нашей сферой. Благодарю вас от имени СФ», - сказал ОвикМусаелян.

Своим указом президент Арцаха наградил ИА Арменпресс Медалью Благодарности – за всестороннюю поддержку Арцаха. Награду директору ИА Арменпресс вручил представитель Арцаха в Армении КарленАветисян.

«Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям. ИА Арменпресс – живой спутник Второй и Третьей республик, который освещал основные события в Армении как в советские годы, так и после обретения независимости, и при этом неизменно сохранял принципиальность. С большой гордостью хочу отметить, что в наших успехах Арменпресс принадлежит немалая роль. В ходе Арцахской войны ИА Арменпресс было тем агентством, которое делало все, чтобы донести до международной общественности слово народа, его справедливое требование. Народ Арцаха, наше руководство высоко ценят работу ИА Арменпресс», - сказал он.

ИА Арменпресс было основано 18 декабря 1918г., когда решением Национального совета Первой республики Армения было создано не имеющее аналогов государственное информационное – Армянское телеграфное агентство.