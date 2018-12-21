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Состоялась церемония гашения марки, посвященной 100-летию ИА Арменпресс, указом Президента Арцаха ИА Арменпресс награждено Медалью Благодарности


Выпущена новая марка, посвященная 100-летию ИА Арменпресс. Церемония гашения  марки «100-летие Телеграфного агентства Армении – Арменпресс» состоялась в ИА Арменпресс, ее провели и.о.министра транспорта, связи и IT-сферы  РА АкопАршакян, директор ИА Арменпресс Арам Ананян, генеральный  исполнительный  директор ЗАО «Айпост» АйкАвакян, глава Союза филателистов Армении ОвикМусаелян. 

«Арменпресс – самое  старое из действующих СМИ Армении. Уже  100 лет он предоставляет своим подписчикам, партнерам и общественности разнообразную, оперативную и достоверную информацию.  Символично, что на марке изображен главный  герой Арменпресс – корреспондент, будь то журналист, фотокорреспондент, представитель новосозданнойвидеослужбы, специалист по международным связям», - сказал Арам Ананян.

Марка с номиналом 120 драмов  отпечатана тиражом 30 тысяч экземпляров во французском издательстве Cartor. Автор дизайна – главный  дизайнер ЗАО «Айпост» Ваагн Мкртчян, фотограф – фотограф ИА Арменпресс ГеворкПеркуперкян. На марке изображен графический силуэт женщины  за типографским станком. Марка оформлена в  стиле светотени, символизируя круглосуточную, но остающуюся за кадром работу  специалистов  информационной  сферы. 

Фото: Татев Дурян

«Поздравляю со 100-летием  ИА Арменпресс.  Любая сфера  своим возрастом и опытом обеспечивает культурную основу  для  развития. Примечательно, что сегодня мы  отмечаем 100-летие ИА Арменпресс в более свободной, непосредственной  атмосфере. Желаю плодотворной  деятельности», - сказал и.о.министра транспорта, связи и IT-сферы  РА АкопАршакян.

Глава Союза филателистов Армении ОвикМусаелян, отметил, что марка символизирует историю нашей страны, ее историю и разные  события. 

«ИА Арменпресс отличилось среди всех СМИ публикацией статей на  филателистические  темы, за что искренне благодарю. Время от времени, даже  при отсутствии события, нам звонят и интересуются нашей  сферой. Благодарю вас от имени СФ», - сказал ОвикМусаелян.

Своим указом президент Арцаха наградил ИА Арменпресс Медалью Благодарности – за всестороннюю поддержку Арцаха. Награду  директору  ИА Арменпресс вручил представитель Арцаха в Армении КарленАветисян.

«Присоединяюсь к  многочисленным поздравлениям. ИА Арменпресс – живой спутник Второй  и Третьей республик, который  освещал основные  события  в Армении как  в  советские  годы, так и после  обретения  независимости, и при этом неизменно сохранял принципиальность. С большой  гордостью хочу отметить, что в наших успехах Арменпресс принадлежит немалая роль. В ходе  Арцахской  войны  ИА Арменпресс было тем агентством, которое  делало  все, чтобы  донести до международной  общественности слово народа, его справедливое  требование. Народ Арцаха, наше руководство высоко ценят работу  ИА Арменпресс», - сказал он.    

ИА Арменпресс было основано 18 декабря 1918г., когда решением Национального совета  Первой  республики Армения  было создано не  имеющее аналогов государственное информационное – Армянское  телеграфное  агентство.




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