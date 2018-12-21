В Барселоне произошли столкновения между протестующими и полицией

Столкновения между протестующими и полицией происходят в ряде районов Барселоны, где в настоящее время идет заседание Совета министров Испании.

Участники нескольких акций протеста пытаются прорваться ко дворцу Льотха-де-Мар, где проходит заседание. На подходах к дворцу выставлены полицейские кордоны.

Наиболее радикально настроенные протестующие забрасывали полицию камнями, петардами и краской, переворачивали мусорные контейнеры, вырывали светофоры. В ответ полиция применила дубинки. Радикалы также напали на корреспондента и оператора одного из местных каналов. В настоящий момент задержаны семь человек, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самая массовая акция проходит около Французского вокзала, в 300 метрах от дворца Льотха-де-Мар, собравшиеся скандируют "независимость". Подступы к самому зданию перекрыты полицией. Закрыт и парк Сьюдаделла, где расположено здание парламента Каталонии.

Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания Совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде.

В четверг в Барселоне состоялась встреча председателей правительств Испании и Каталонии Педро Санчеса и Кима Торры, в которой также участвовали некоторые члены обоих правительств. По ее итогам было принято заявление, в котором стороны признали "наличие конфликта о будущем Каталонии" и договорились вести диалог для преодоления разногласий.