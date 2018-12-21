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Состоялось заседание Совета попечителей фонда «Мой шаг»


2 января под руководством супруги и.о. премьер-министра РА  Никола Пашиняна, председателя Совета  попечителей  благотворительного фонда «Мой шаг» Анны Акопян состоялось заседание  попечительского совета, в  котором приняли участие попечители ВаагнТевосян, Лена Назарян, Серж Танкян, ВаанВардапетян, Сара Анджарголян и ЛусинеКасарджян.

Как  передает Арменпресс, в начале  заседания госпожа Акопян, приветствуя присутствующих, отметила, что целью внеочередного заседания  Совета  попечителей фонда «Мой  шаг» является обсуждение деятельности фонда в  течение последних месяцев, презентация разработанных проектов и обсуждение накопившихсяпроблем.

Исполнительный директор фонда Ованес Казарян представил финансовый отчет за последние 6 месяцев, а затем представил на обсуждение членов  Совета попечителей концепцию плана действий фонда. Были также представлены программы, касающиеся социального обеспечения, здравоохранения, образования и охраны окружающей среды. Исполнительный директор сказал, что в основе всех проектов будет принцип долгосрочного воздействия.

Совет попечителей обсудил также порядок и принципы подачи заявлений отдельными гражданами по вопросам здравоохранения. Директору  фонда было поручено рассматривать зявления  строго в  установленом порядке и в  соответствии с критериями.  СП определил также  рамки бюджета, утвердил штатное  расписание.




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