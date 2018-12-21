Состоялось заседание Совета попечителей фонда «Мой шаг»

2 января под руководством супруги и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна, председателя Совета попечителей благотворительного фонда «Мой шаг» Анны Акопян состоялось заседание попечительского совета, в котором приняли участие попечители ВаагнТевосян, Лена Назарян, Серж Танкян, ВаанВардапетян, Сара Анджарголян и ЛусинеКасарджян.

Как передает Арменпресс, в начале заседания госпожа Акопян, приветствуя присутствующих, отметила, что целью внеочередного заседания Совета попечителей фонда «Мой шаг» является обсуждение деятельности фонда в течение последних месяцев, презентация разработанных проектов и обсуждение накопившихсяпроблем.

Исполнительный директор фонда Ованес Казарян представил финансовый отчет за последние 6 месяцев, а затем представил на обсуждение членов Совета попечителей концепцию плана действий фонда. Были также представлены программы, касающиеся социального обеспечения, здравоохранения, образования и охраны окружающей среды. Исполнительный директор сказал, что в основе всех проектов будет принцип долгосрочного воздействия.

Совет попечителей обсудил также порядок и принципы подачи заявлений отдельными гражданами по вопросам здравоохранения. Директору фонда было поручено рассматривать зявления строго в установленом порядке и в соответствии с критериями. СП определил также рамки бюджета, утвердил штатное расписание.