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Орбитальный зонд сфотографировал "замерзшее озеро" на Марсе


Орбитальный зонд Mars Express сфотографировал "замерзшее озеро" на Марсе, расположенное в кратере Королева. Снимки опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА). 

Ледник занимает практически весь 82-километровый кратер, расположенный на северном полюсе Марса. Как отмечается насайте ЕКА, в его центре толщина льда составляет около 1,8 км.

В июле сообщалось, что под поверхностью южного полюса Марса удалось обнаружить жидкую воду,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Автоматическую межпланетную станцию Mars Express запустили космодрома Байконур 2 июня 2003 года. В декабре того же аппарат вышел на орбиту Марса


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