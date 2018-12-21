В МИД Ирана рассказали, при каких условиях страна останется в СВПД

Иран останется в ядерной сделке, пока она приносит выгоды, но их становится меньше. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы будем оставаться в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. - Прим. ред.) до тех пор, пока он приносит нам выгоду, однако в действительности выгод Ирана, экономических выгод, становится все меньше. Мы примем необходимое решение, когда придет время", - сообщил Аракчи журналистам.

Он отметил, что США оказались в политической изоляции из-за выхода из ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Между тем в Европе выступают за сохранение ядерной сделки.