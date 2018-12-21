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Арман Киракосян провел прощальные встречи в Вене


17 декабря посол Армении АрманКиракосян, который завершает свою дипломатическую миссию в международных организациях в Австрии,  в Веневстретился с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) ЛассинойЗербо(LassinaZerbo).

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, поблагодарил ЛассинуЗербо за плодотворное  сотрудничество в период выполнения  его дипломатической миссии и содействие в  выполнении программ в Армении.

В свою очередь ЛассинаЗербо высоко оценил личный  вклад АрманаКиракосяна в  развитие сотрудничества с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Посол подтвердил приглашение, направленное Генеральному секретарю CTBTO посетить Армению, заявив, что это будет приятная возможность ознакомиться с программами, осуществляемыми при поддержке CTBTO. В конце встречи ЛассинаЗербо пожелала послу успехов в его дальнейшей деятельности.

19 декабря посол АрманКиракосян также провел прощальную встречу с Генеральным директором Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) Ли Йонгом(LiYong). На встрече Ли Йонг коснулся недавних и текущих программ UNIDO в Армении, которые проводились в  течение  миссии АрманаКиракосяна и внесли значительный вклад в модернизацию и восстановление некоторых секторов экономики страны, включая текстильное производство. Посол Киракосян поблагодарил генерального директора UNIDO за эффективное сотрудничество, подчеркнув его личный вклад в урегулирование некоторых вопросов, связанных с Арменией. Посол сказал, что приглашение Ли Йонгу посетить Армению в силе.В ответ Генеральный директор UNIDO заявил, что планирует посетить Армению во второй половине 2019 года. Он добавил, что будет рад принять участие в любомбизнес-форуме, проводимом в Армении.




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