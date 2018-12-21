Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 21 декабря, на перевале Варденяц снегопад.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, на дорогах Гориса и дилижанских поворотах туман, видимость – 50-60 метров.

На перевале Варденяц гололед.

Перевал Варденяц закрыт для тяжелых фур и большегрузов с прицепом.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.

Полную информацию о состоянии дорог можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.