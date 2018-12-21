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На дорогах Гориса и дилижанских поворотах туман


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 21 декабря, на перевале Варденяц снегопад.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, на дорогах Гориса   и дилижанских поворотах туман, видимость – 50-60 метров.

На перевале Варденяц гололед.

Перевал Варденяц  закрыт для тяжелых фур и большегрузов  с  прицепом.

Все дороги  республиканского и межгосударственного значения открыты.

Полную  информацию о состоянии дорог можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am   или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.




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