Лавров приветствовал решение США вывести войска из Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение США о выводе американских войск из Сирии шагом в правильном направлении, однако предложил дождаться прояснения ситуации относительно этой инициативы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны, это шаг в правильном направлении. Другое дело, что возникает много вопросов, насколько согласована в деталях вот эта инициатива, и как она будет конкретно и будет ли реализовываться", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.